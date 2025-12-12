В Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе

Пенсионерка сообщила, что со своим супругом развелась в 1997 году, однако осталась жить в совместно построенном доме. Его владельцем является бывший муж. Мужчина уехал жить в Россию и не общается ни с ней, ни с детьми. В 2012 году белоруска подала заявление на его розыск и получила уведомление от правоохранителей, что мужчина жив, но не хочет рассказывать про свое местонахождение.