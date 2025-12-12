В Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе. Подробности сообщает издание «Добрушскi край».
На прием к главе районного исполкома Александру Горбачу пришла жительница Добруша, получившая счет за пользование природным газом по полному тарифу. Женщина признается, что находится на залуженном отдыхе и ее пенсии не хватает, чтобы оплачивать услуги по полному тарифу.
Пенсионерка сообщила, что со своим супругом развелась в 1997 году, однако осталась жить в совместно построенном доме. Его владельцем является бывший муж. Мужчина уехал жить в Россию и не общается ни с ней, ни с детьми. В 2012 году белоруска подала заявление на его розыск и получила уведомление от правоохранителей, что мужчина жив, но не хочет рассказывать про свое местонахождение.
Глава райисполкома уточнил, что изначально нужно определить судьбу жилья. Он посоветовал пенсионерке подать в суд на раздел имущества, а затем оформить свою долю в доме. Его поддержал и руководитель района газоснабжения Юрий Спивак:
— После всех процедур обратитесь к нам, проведем обследование, зафиксируем, что газовые сети находятся на вашей жилплощади, — обрисовал он дальнейшие шаги. — Заключим договор на газоснабжение, и будете платить по льготному тарифу.
