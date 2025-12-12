В 2026 году бюджет немного сэкономит на охране омского губернатора

В 2024 году областное правительство оформляло такой же контракт с Росгвардии за эту услугу на 6,6 млн рублей. Услуги оказывались с марта по ноябрь. На охрану в 2025 году из бюджета было выделено 8,4 миллиона рублей. Так что теперь денег потратят на нее меньше на 800 тыс. рублей.