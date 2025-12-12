В 2026 году бюджет немного сэкономит на охране омского губернатора

Областное казенное учреждение «Хозяйственное управление правительства Омской области» заключило контракт с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Омской области» об охране омского губернатора. Его сумма составляет 7,6 млн рублей.
Такая сумма в 2026 году выделена в региональном бюджете. Контракт оформили без торгов, так как обеспечение безопасности высших должностных лиц регионов закреплена законом именно у Росгвардии.
По условиям контракта, с 1 января по 28 ноября следующего года обеспечивать безопасность губернатора должен подвижной наряд вневедомственной охраны из двух сотрудников с табельным оружием.
Работать он должен посменно в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни. Сотрудникам во время службы запрещено вступать в разговоры с посторонними, вести не относящуюся к служебным обязанностям аудиозапись, видеозапись и фотосъёмку, а также разглашать информацию, ставшую им известной в связи с несением службы.
В 2024 году областное правительство оформляло такой же контракт с Росгвардии за эту услугу на 6,6 млн рублей. Услуги оказывались с марта по ноябрь. На охрану в 2025 году из бюджета было выделено 8,4 миллиона рублей. Так что теперь денег потратят на нее меньше на 800 тыс. рублей.
