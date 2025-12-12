Традиционные славянские имена снова стали популярными

Некалендарные имена встречаются в записях редко, но они самые яркие: Милка, Нежка, Безубая, Миляна, Втора, Неделка, Чудка. Или же женщин называли по имени мужа, например Передслава или Сторонька, восходящая к имени Сторонислав. Иногда и по имени отца, например Ярослава — дочь Ярослава Мудрого. Были и варианты без мужских аналогов: Верхуслава, Звенислава, Сбыслава.