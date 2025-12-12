Традиционные славянские имена снова стали популярными

После принятия христианства женщины получили церковные имена, однако в быту продолжали использовать привычные имена.
Некалендарные имена встречаются в записях редко, но они самые яркие: Милка, Нежка, Безубая, Миляна, Втора, Неделка, Чудка. Или же женщин называли по имени мужа, например Передслава или Сторонька, восходящая к имени Сторонислав. Иногда и по имени отца, например Ярослава — дочь Ярослава Мудрого. Были и варианты без мужских аналогов: Верхуслава, Звенислава, Сбыслава.
Среди календарных имен чаще всего встречались Христина, Ефимья, Евдокия, Марфа, Феврония, Домна, Фекла, Ириния, Федора, Аксинья, Акулина.
Сегодня некоторые родители возвращают старинные славянские имена своим дочерям, передает NewsNN.
Популярны становятся также древнеславянские имена для мальчиков. Ранее в Нижегородской области родители назвали своего сына Ратибором. Это имя состоит из двух корней: «рати», что означает войско или битва, и «бор», что значит «бороться», «защитник».