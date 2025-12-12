Названа неочевидная причина раннего старения сердца

Руководитель исследования Дэвид Гозал отметил, что, хотя клинические данные давно связывают апноэ сна с сердечно-сосудистыми заболеваниями, экспериментальная модель позволила проследить эти эффекты на протяжении всей жизни и без влияния сопутствующих факторов. Это, по его словам, делает вывод однозначным: нелеченое апноэ сна — не безобидное состояние, а прогрессирующее заболевание с потенциально фатальными последствиями.