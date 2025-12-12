Совершен прорыв в лечении одного из самых устойчивых видов рака

Ключевую роль играет рецептор DDR1, который активируется коллагеном. Ранее коллаген рассматривали в основном как «физическую стену», мешающую лекарствам достигать раковых клеток. Однако оказалось, что он также запускает сигнальный каскад, усиливающий фиброз и еще больше уплотняющий опухолевую среду. Подавление DDR1 разрывает этот замкнутый круг, снижает фиброз и делает опухоль более проницаемой для макромолекулярных препаратов — включая антитела и нанолекарства.