Иероглифом года в Японии выбрали русский символ

Из-за неурожая орехов и желудей в этом сезоне медведи массово выходили к людям в поисках пищи. По данным Министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь было зафиксировано рекордные 37 тысяч появлений медведей и не менее 230 нападений на людей, 13 из которых оказались смертельными. Наиболее острая ситуация сложилась в северо-восточных префектурах Акита, Иватэ и Фукусима.