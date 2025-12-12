Ричмонд
Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы в Нижнем Новгороде

Это будет сложный участок для метростроителей.

Источник: телеграм-канал «Метро НН»

Щиту «Владимир» осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД» Нижний Новгород.

По словам метростроителей, участок при подходе к котловану является очень сложным. Скорость проходки и монтажа обделки будет минимальная для обеспечения правильной технологии при выходе.

Напомним, ранее стало известно, что работы по укреплению здания медцентра «Волготрансгаз» на улице Горького стартовали в Нижнем Новгороде. Ранее там проводили геологические изыскания.