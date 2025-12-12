Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы в Нижнем Новгороде

Щиту «Владимир» осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД» Нижний Новгород.
По словам метростроителей, участок при подходе к котловану является очень сложным. Скорость проходки и монтажа обделки будет минимальная для обеспечения правильной технологии при выходе.
Напомним, ранее стало известно, что работы по укреплению здания медцентра «Волготрансгаз» на улице Горького стартовали в Нижнем Новгороде. Ранее там проводили геологические изыскания.