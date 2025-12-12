Ричмонд
В казанском метро запретили провоз электросамокатов и гироскутеров

С сегодняшнего дня в метрополитене Казани ввели полный запрет на провоз средств индивидуальной мобильности с электроприводом. Под ограничение попали электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.

Источник: Максим Зарецкий/ТАСС

Решение связано с усилением антитеррористической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Стационарные аккумуляторы в таких устройствах не позволяют проводить полноценный досмотр с помощью рентгеновского оборудования.

При этом традиционный личный транспорт провозить по-прежнему разрешено. Пассажиры могут перевозить детские и складные велосипеды в чехлах, если они не загрязняют одежду других людей. Запрет стал продолжением ранее введенных ограничений на перевозку предметов, сходных с оружием.

Напомним, в Казани утвердили повышение цен на проезд до 46 рублей.