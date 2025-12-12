В казанском метро запретили провоз электросамокатов и гироскутеров

Решение связано с усилением антитеррористической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Стационарные аккумуляторы в таких устройствах не позволяют проводить полноценный досмотр с помощью рентгеновского оборудования.
При этом традиционный личный транспорт провозить по-прежнему разрешено. Пассажиры могут перевозить детские и складные велосипеды в чехлах, если они не загрязняют одежду других людей. Запрет стал продолжением ранее введенных ограничений на перевозку предметов, сходных с оружием.
Напомним, в Казани утвердили повышение цен на проезд до 46 рублей.