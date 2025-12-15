Исследователи выявили фактор, мешающий излечиться от психических расстройств

Ученый Фэй Ван отметил, что исследование позволит понять биологические основы психических расстройств. Таким образом, различные механизмы могут лежать в основе схожих клинических проявлений, включая хроническое воспаление в организме и мозге.
По словам специалистов, это первое доказательство существования общего «воспалительного типа мозга», проявляющегося при нескольких психиатрических диагнозах. Это важно для клинической практики, так как такие пациенты могут быть менее чувствительны к традиционным препаратам и нуждаться в альтернативных, включая противовоспалительные методы лечения, передает издание.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина объяснила, как справиться со стрессом без психотерапевта и лекарств. По ее словам, посещение культурных мероприятий, занятия искусством и ведение дневника способствуют улучшению самочувствия. Эксперт подчеркнула, что творческое выражение чувств положительно влияет на самооценку, облегчает процесс выражения негативных переживаний и стимулирует познавательные способности.