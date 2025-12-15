Исследователи выявили фактор, мешающий излечиться от психических расстройств

По словам специалистов, это первое доказательство существования общего «воспалительного типа мозга», проявляющегося при нескольких психиатрических диагнозах. Это важно для клинической практики, так как такие пациенты могут быть менее чувствительны к традиционным препаратам и нуждаться в альтернативных, включая противовоспалительные методы лечения, передает издание.