В Госдуме предложили ускорить регистрацию машин за умершими участниками СВО

Однако, Стенякина рассказала, что на практике реализация указанной нормы сталкивается с существенными трудностями, например, у пережившего супруга далеко не всегда имеются на руках документы на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и так далее), и в этих условиях нотариус вынужден самостоятельно устанавливать принадлежность автомобиля погибшему, направляя соответствующие запросы в ГИБДД для подтверждения регистрации транспортного средства.