«Дарить часы малознакомому человеку точно не стоит»

Недавно ко мне за советом обратилась подруга, которая хотела подарить знакомому часы. Поскольку пришлось выработать целую систему, чтобы помочь ей, я поделюсь этими нехитрыми на самом деле, но, как показал опыт моей подруги, полезными советами. Во-первых, часы — достаточно персональная вещь, поэтому дарить их малознакомому человеку точно не стоит. Но если вам кажется, что вы знаете человека хорошо и уверены, что такому презенту он будет рад, то определяйтесь с бюджетом и вперед. Сумма вообще первое, с чем стоит определиться. Кроме того, нужно обратить внимание на то, какую одежду носит человек и, если есть возможность, какие часы предпочитает. Любителю крупных хронографов совершенно точно не «зайдут» классические трехстрелочники, а фанату костюмов с рубашками на запонках не понравится какой-нибудь Royal Oak Offshore, но ему подойдут ультратонкие модели.