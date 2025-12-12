Врач объяснил, как правильно поддерживать мышечную массу

Психолог Анна Девятка до этого предупредила, что в некоторых случаях соблюдение правильного питания может перерасти в самоистязание, которое со временем приведет к развитию расстройств пищевого поведения (РПП), дефициту питательных веществ и ухудшению психического здоровья. По ее словам, при правильном питании человек должен получать достаточное количество калорий для хорошего самочувствия и продуктивности.