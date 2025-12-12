Ветеринар Руденко об опасности хвои живых елок для домашних животных

Специалист добавил, что живая хвоя содержит природные смолы и эфирные масла, которые при попадании в организм животных могут вызывать токсическую реакцию — от раздражения желудка до расстройства дыхания или аллергии.
— Отдельную опасность представляет вода, в которую помещена живая елка: в ней могут скапливаться бактерии, смолы и удобрения, используемые для сохранения свежести дерева. Питомцы нередко пытаются ее пить, что может привести к отравлению, — подчеркнул Руденко.
Он добавил, что при наличии домашних животных не стоит украшать елку дождиком. Из-за особенного строения языка кошки и собаки не могут выплюнуть украшение и проглатывает его еще больше. Дождик может спровоцировать воспаление, некроз, непроходимость кишечника и перфорацию органов пищеварения, передает Газета.Ru.
Специалисты Роскачества посоветовали россиянам с животными, желающими украсить дом к Новому году, отдавать предпочтение изделиям из пластика, дерева, текстиля или твердого стекла, избегая хрупких стеклянных шаров.