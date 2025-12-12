Ветеринар Руденко об опасности хвои живых елок для домашних животных

Питомцы интересуются живыми елками и висящими на ней игрушками, поэтому при установке такого дерева нужно проявлять осторожность и не допускать, что питомцы играли с ним. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко. Он пояснил, что кошки и собаки могут съесть елочные иголки, которые могут проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника.