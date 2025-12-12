Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасательные службы Ростовской области перешли на усиленный режим

Спасательные службы Ростовской области перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 44% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Коммерсантъ

В регионе подготовили около десяти тягачей, более 500 единиц спецтехники. К экстренному реагированию, кроме того, готовы тысячи спасателей. При необходимости на дорогах области развернут пункты обогрева. Энергетические компании региона подготовились к бесперебойному электроснабжению и быстрому устранению возможных аварий с привлечением дополнительного персонала и резервных источников питания.

Спасатели призывают автомобилистов по возможности отказаться от поездок при плохой погоде. В условиях ограниченной видимости рекомендуется выбирать умеренную скорость и использовать приборы освещения.

При заторах водителям советуют не занимать встречную полосу — она потребуется для проезда снегоуборочной и спасательной техники. Перед поездкой необходимо проверить наличие цепей противоскольжения (для грузовиков), лопаты и запаса топлива.