Спасательные службы Ростовской области перешли на усиленный режим

В регионе подготовили около десяти тягачей, более 500 единиц спецтехники. К экстренному реагированию, кроме того, готовы тысячи спасателей. При необходимости на дорогах области развернут пункты обогрева. Энергетические компании региона подготовились к бесперебойному электроснабжению и быстрому устранению возможных аварий с привлечением дополнительного персонала и резервных источников питания.
Спасатели призывают автомобилистов по возможности отказаться от поездок при плохой погоде. В условиях ограниченной видимости рекомендуется выбирать умеренную скорость и использовать приборы освещения.
При заторах водителям советуют не занимать встречную полосу — она потребуется для проезда снегоуборочной и спасательной техники. Перед поездкой необходимо проверить наличие цепей противоскольжения (для грузовиков), лопаты и запаса топлива.