Спасательные службы Ростовской области перешли на усиленный режим

В регионе подготовили около десяти тягачей, более 500 единиц спецтехники. К экстренному реагированию, кроме того, готовы тысячи спасателей. При необходимости на дорогах области развернут пункты обогрева. Энергетические компании региона подготовились к бесперебойному электроснабжению и быстрому устранению возможных аварий с привлечением дополнительного персонала и резервных источников питания.