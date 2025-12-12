Ричмонд
На дорогах Уфы объявлена спецоперация

В Уфе объявлены массовые проверки на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Уфы начались рейды по предупреждению ДТП. О массовых проверках предупредили в столичной Госавтоинспекции.

Во время рейдов инспекторы ДПС, в первую очередь, особое внимание будут уделять выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также проверке правильности перевозки детей. Кроме того, пройдут проверки водителей автобусов на предмет соблюдения нормативов по перевозке пассажиров.

Не останутся без внимания и пешеходы. Сотрудники ГАИ планируют активнее контролировать соблюдение ими правил перехода дороги.

