На дорогах Уфы объявлена спецоперация

Во время рейдов инспекторы ДПС, в первую очередь, особое внимание будут уделять выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также проверке правильности перевозки детей. Кроме того, пройдут проверки водителей автобусов на предмет соблюдения нормативов по перевозке пассажиров.