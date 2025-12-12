Ричмонд
Меркель отказалась от своего фирменного жеста руками

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перестала использовать свой фирменный жест руками — так называемый ромб Меркель.

Источник: Reuters

Об этом политик рассказала на мероприятии, организованном журналом Stern.de в Берлине.

«Ромб Меркель» — это жест, при котором бывший канцлер соединяла большие и указательные пальцы обеих рук, образуя форму ромба. «Жест больше не подходит», — объяснила она.

В 2013 году на вопрос о том, как «ромб Меркель» стал ее фирменным знаком, Меркель ответила, что просто не знала, что делать с руками.

Также 71-летняя бывший канцлер рассказала, что на пенсии начала увлекаться искусственным интеллектом и тестировать такие программы, как ChatGPT. «Мне любопытно, и иногда я заглядываю внутрь», — сказала она.

Ангела Меркель была канцлером Германии четыре срока подряд — с 2005 по 2021 год. После ухода с поста она вышла на пенсию и рассказала, что почувствовала облегчение, когда получила уведомление об отставке.

