Новогодняя почтовая марка с лошадью и матрешкой появилась в Воронеже

На марке изображена красная лошадь вместе (символ 2026 года) с матрешкой. На фоне нарисован почтовый ящик и зимние узоры. Также есть надпись «С Новым годом!». Эскиз марки создала Анастасия Ляшенко. Именно эта ее работа победила на всероссийском конкурсе рисунков среди профессиональных художников. Тираж марки составил 450 тысяч экземпляров, и 900 из них поступили в наш регион.