Новогодняя почтовая марка с лошадью и матрешкой появилась в Воронеже

В почтовые отделения Воронежской области поступила праздничная новогодняя марка с изображением красной лошади. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба УФПС региона.
На марке изображена красная лошадь вместе (символ 2026 года) с матрешкой. На фоне нарисован почтовый ящик и зимние узоры. Также есть надпись «С Новым годом!». Эскиз марки создала Анастасия Ляшенко. Именно эта ее работа победила на всероссийском конкурсе рисунков среди профессиональных художников. Тираж марки составил 450 тысяч экземпляров, и 900 из них поступили в наш регион.
Также в Воронежской области появился новогодний штемпель. На нем тоже изображена лошадь и зимние узоры в виде елки, шишек и снежинок.