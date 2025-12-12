В Балтийске открыли новый туалет, горожане возмутились стоимостью его посещения

В Балтийске на вертолетной площадке в районе памятника Елизавете открыли новый туалет. Это модульное строение, деньги на которое получили по результатам конкурса министерства по туризму «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области».
«Администрация ежегодно участвует в конкурсном отборе, в рамках выигранных средств от которого обустроили пляж на Балтийской косе, парковку на ул. Чехова, туалет на “Поле чудес”, туристско-информационный центр на ул. Красной Армии, 2 г. Его открытие планируем в апреле», — прокомментировали в окружной администрации. Тут же отметили, что в центре города на «Поле чудес» туалет «закрыли из-за низкой посещаемости».
В комментариях под новостью на страничке во «ВКонтакте» местные жители посчитали стоимость посещения туалета у памятника Елизавете в 50 рублей слишком высокой. Чиновники ответили, что тариф был установлен еще в декабре 2024 года.
В администрации также сообщили о планах в 2026 году установить туалет в парке им. Арсения Головко.