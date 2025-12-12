В Балтийске открыли новый туалет, горожане возмутились стоимостью его посещения

«Администрация ежегодно участвует в конкурсном отборе, в рамках выигранных средств от которого обустроили пляж на Балтийской косе, парковку на ул. Чехова, туалет на “Поле чудес”, туристско-информационный центр на ул. Красной Армии, 2 г. Его открытие планируем в апреле», — прокомментировали в окружной администрации. Тут же отметили, что в центре города на «Поле чудес» туалет «закрыли из-за низкой посещаемости».