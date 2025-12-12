В городе Миллерово установили охранные зоны для ОКН «Дулаг-125»

В городе Миллерово Ростовской области установили охранные зоны для объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на улице Квартал ДСХТ. Речь идет о доме помещика, в котором в 1942 году находились немецкий штаб и тюрьма лагеря «Дулаг-125». Документ, утвержденный еще в ноябре 2025 года, опубликован на сайте донского правительства.
Теперь в выделенных границах нельзя возводить объекты капитального строительства. Исключение — линейные объекты, но в таких случаях особым условием остается сохранение исторического памятника. Также на территории ОКН запретили хозяйственную деятельность, размещение рекламы и вывесок. Постановление утвердили после заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» рассказывали о лагере «Дулаг-125». Летом 1942 года в в «миллеровский котел» попали около 40 тысяч бойцов трех советских армий. После этого фашисты организовали в городе несколько концентрационных лагерей. Самый масштабный получил название «Миллеровская яма» или «Дулаг-125». Располагался он в долине реки Глубокой.
Несмотря на то, что лагерь считался временным, люди находились в нем под открытым небом месяцами. При этом пленных почти не кормили, а тех, кто болел или не мог работать, расстреливали. По разным данным, через этот концлагерь прошли более 120 тысяч военнопленных, и не менее 40 тысяч из них погибли.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.