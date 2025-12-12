В городе Миллерово установили охранные зоны для ОКН «Дулаг-125»

Несмотря на то, что лагерь считался временным, люди находились в нем под открытым небом месяцами. При этом пленных почти не кормили, а тех, кто болел или не мог работать, расстреливали. По разным данным, через этот концлагерь прошли более 120 тысяч военнопленных, и не менее 40 тысяч из них погибли.