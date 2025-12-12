Студенты из Башкирии помогают в обработке обращений Путину

Молодежка Народного фронта Башкирии вновь стала частью большой объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В колл-центре работают волонтёры Молодёжки Народного фронта со всей России, в составе редакторской группы трудятся наиболее опытные руководители и представители региональных отделений Народного фронта, эксперты-практики, которые не понаслышке знают, что волнует людей в регионах.
Башкортостан на «прямой линии» представляют 4 активиста региональной команды.
В число участников вошла Мария Гельман — заместитель руководителя Молодежки Народного фронта РБ, боец студенческого специализированного отряда «Колос» Башкирского государственного аграрного университета, участница программы профессионального обучения Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Для нее это первый выезд на «прямую линию». В обязанности студентки входит прием и обработка входящего вызова, помощь в формулировании поступившего вопроса для дальнейшей передачи в отработку компетентных органов.
По словам девушки, в основном звонки поступают с вопросами, связанными с ЖКХ и здравоохранением.
«В моменте поняла, что нужно ехать. Да, это тяжело морально, но у нас очень много людей, которым необходимо помочь, ведь многим больше и некуда обратиться. Интересных вопросов много, но больше всего запоминается то, что люди благодарят именно тебя, хотя по факту, ты можешь только записать их вопрос», — поделилась Мария Гельман.
Как ранее сообщал «Башинформ», текстовые и видеовопросы Президенту России можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.
Вопросы будут приниматься с 15.00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.