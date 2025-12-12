Ричмонд
Мошенники пишут нижегородцам от имени начальника полиции Нижегородской области

Они сообщают жителям о доследственной проверке по факту утечки данных из архива.

Источник: телеграм-канал «Полковник Трифонов»

Мошенники пишут нижегородцам от имени начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области Вадима Ятайкина. Об этом жителей предупредил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

По словам Алексея Трифонова, мошенники сообщают нижегородцам о якобы доследственной проверке по факту утечки данных из архива. В качестве доказательств они прикрепляют письмо от ФСБ, которое тоже является фейковым.

Кроме того, на фото изображен Вадим Ятайкин в полковничьих погонах, хотя уже два года как носит генеральские, а сам аккаунт создан совсем недавно — в ноябре.

Напомним, ранее мошенники звонили нижегородцам с поддельного аккаунта начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева.