Мошенники пишут нижегородцам от имени начальника полиции Нижегородской области

Мошенники пишут нижегородцам от имени начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области Вадима Ятайкина. Об этом жителей предупредил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.
По словам Алексея Трифонова, мошенники сообщают нижегородцам о якобы доследственной проверке по факту утечки данных из архива. В качестве доказательств они прикрепляют письмо от ФСБ, которое тоже является фейковым.
Кроме того, на фото изображен Вадим Ятайкин в полковничьих погонах, хотя уже два года как носит генеральские, а сам аккаунт создан совсем недавно — в ноябре.
Напомним, ранее мошенники звонили нижегородцам с поддельного аккаунта начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева.