В левобережной части Ростова выделили три земельных участка для застройки

В районе Гребного канала «Дон» располагается первый участок. Его площадь 123 га и на нем возможно построить около 1 млн кв.м. и 250 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости. Второй участок площадью 60 га располагается напротив мемориала «Тачанка» и рассчитан на примерно 500 тыс. кв. м жилья.