Минюст расширил реестр иноагентов

Егоров* также принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в создании сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Распространял фейки о решениях органов власти России и проводимой ими политике, выступал против СВО на Украине, он также проживает за пределами Российской Федерации, отмечает ведомство.