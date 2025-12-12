Минюст расширил реестр иноагентов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича*, популяризатора космонавтики Виталия Егорова*, а также Доржо Дугарова* и Александра Коровайного*, сообщается на сайте ведомства.
«Двенадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. Л. Гуревич*, Д. Б. Дугаров*, В. Ю. Егоров*, а также А. Е. Коровайный*», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гуревич* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, проживает за пределами Российской Федерации.
Егоров* также принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в создании сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Распространял фейки о решениях органов власти России и проводимой ими политике, выступал против СВО на Украине, он также проживает за пределами Российской Федерации, отмечает ведомство.
Дугаров* и Коровайнов*, по данным Минюста, распространяли фейки о решениях органов власти РФ, выступали против СВО. Призывали к нарушению территориальной целостности РФ, распространяли материалы иноагентов и организаций, нежелательных на территории РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.