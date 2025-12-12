Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без кресел

Отметим, что перед тем как отказаться от использования детского кресла, нужно убедиться, что вес ребёнка превышает 36 кг — тогда преднатяжитель штатного ремня автомобиля при ДТП сработает корректно. Также следует проверить, что ремень безопасности правильно проходит через плечо и не соскальзывает на шею, что часто случается у детей ростом менее 150 см. Если наблюдается хотя бы один из этих факторов, для обеспечения безопасности лучше продолжить использовать хотя бы бустер.