55 паспортов вручили молодым волгоградцам в День Конституции

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоялось торжественное вручение первых паспортов 55 юным волгоградцам.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В День Конституции в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» 55 активных юных волгоградцев получили свои первые паспорта. Подробностями поделились в региональном главке МВД.

В День Конституции России в Волгограде состоялась значимая церемония. В Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» свои первые паспорта получили 55 молодых жителей региона, которые в этом году достигли совершеннолетия. Все они уже успели проявить себя в различных сферах — в учёбе, спорте, волонтёрстве или творчестве.

Вручение главного документа в столь символичном месте стало для ребят и почётным признанием их первых достижений, и напутствием во взрослую жизнь.

На церемонии присутствовали почётные гости, в том числе заместитель начальника Главного управления МВД по Волгоградской области, генерал-майор полиции Вадим Леншин. В своих обращениях они поздравили новых граждан и пожелали им смело идти к своим целям, помнить об истории страны и вносить вклад в её будущее.

«АиФ-Волгоград» подготовил открытки, чтобы вы могли поздравить с этим торжественным праздником своих близких и друзей.