55 паспортов вручили молодым волгоградцам в День Конституции

В День Конституции России в Волгограде состоялась значимая церемония. В Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» свои первые паспорта получили 55 молодых жителей региона, которые в этом году достигли совершеннолетия. Все они уже успели проявить себя в различных сферах — в учёбе, спорте, волонтёрстве или творчестве.