В 2025 году дончане оплатили онлайн более 46 млн коммунальных счетов

Ростовская область лидирует на юге России и Северном Кавказе по числу онлайн-платежей за коммунальные услуги. Второе место занимает Краснодарский край, а третье — Ставропольский. Каждый месяц дончане проводят более 5 млн платежей за ЖКУ. При этом 90% оплачивается безналичным способом. Такие данные предоставил Сбер.
В 2025 году жители Ростовской области оплатили 46,2 млн счетов на жилищно-коммунальные услуги безналичным способом. Но, несмотря на рост цифровизации, часть клиентов по-прежнему предпочитает приходить в офис и платить наличными. С начала года в регионе было 5,6 млн таких платежей.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: ЧИСТЯКОВ Евгений.
— Cреди наших клиентов с каждым годом растет число тех, кто выбирает для оплаты ЖКУ онлайн-каналы. Сегодня это 8 из 10 плательщиков. И что особенно важно, в этой цифровой волне активно участвуют люди самого разного возраста, включая старшее поколение. Для нас это большая ответственность и ключевой приоритет — чтобы интерфейс мобильного приложения был максимально простым, интуитивно понятным и комфортным для каждого пользователя. Наша задача — поддерживать развитие всех этих форматов, ориентируясь на реальные потребности и комфорт жителей Дона, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Чтобы избежать задолженности за ЖКУ в период новогодних праздников, эксперты банка рекомендуют вовремя передавать показания приборов учета. Особенно важно передавать показания вовремя, если у вас отсутствуют «умные» счетчики или вы планируете уехать раньше положенного срока. Просто укажите текущие данные на момент отъезда, а при возвращении учтёте период отсутствия. В противном случае расчёт будет произведён исходя из среднего расхода или установленных нормативов.