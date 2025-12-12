В 2025 году дончане оплатили онлайн более 46 млн коммунальных счетов

— Cреди наших клиентов с каждым годом растет число тех, кто выбирает для оплаты ЖКУ онлайн-каналы. Сегодня это 8 из 10 плательщиков. И что особенно важно, в этой цифровой волне активно участвуют люди самого разного возраста, включая старшее поколение. Для нас это большая ответственность и ключевой приоритет — чтобы интерфейс мобильного приложения был максимально простым, интуитивно понятным и комфортным для каждого пользователя. Наша задача — поддерживать развитие всех этих форматов, ориентируясь на реальные потребности и комфорт жителей Дона, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.