Куда сходить в Москве за новогодним настроением и чудесными фотосессиями: самые красивые места столицы

В новогодние праздники Москва становится главным центром торжеств и гуляний. Тысячи туристов приезжают в столицу на каникулы, чтобы увидеть праздничную иллюминацию, удивительные елки, новогодние скульптуры, световые тоннели и инсталляции, катки и рождественские ярмарки. На площадях и улицах Москвы можно зарядиться новогодним настроением по полной программе и почувствовать праздник. «Газета.Ru» рассказывает, куда сходить в Москве в новогодние праздники, чем заняться, что посмотреть и где сделать самые яркие фото.
Манежная площадь.
Как добраться: ст. метро «Охотный ряд».
Здесь в рамках «Московских сезонов» открылся Город елочных игрушек. Центр притяжения Манежной площади — роскошная натуральная 22-метровая ель: по высоте она уступает лишь главной елке страны — кремлевской. В этом году ель оформлена золотыми, красными и зелеными игрушками.
Декор создавался с учетом традиций русских мастеров. Художники расписывали шары по старинным эскизам с рождественскими и сказочными мотивами, элементами народных промыслов. А еще на елке красуются сделанные вручную нарядные куклы, ватные человечки, витые сосульки и множество ярких флажков. Но главный хит Манежной площади — ватные ретро-игрушки в человеческий рост. Для взрослых это повод поностальгировать о «тех самых» новогодних елках из детства, когда Деды Морозы были «настоящими», а новогодние желания непременно исполнялись.
Фишки локации:
* сказочные домики в причудливом стиле;
Переход к площади Революции.
Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд» или «Площадь Революции».
Если идти от Манежной площади к площади Революции, попадаешь в сказочную рождественскую галерею. Эта локация выполнена в стилистике московской ярмарки конца XIX века. Торговые шале, украшенные хвоей, лабиринты из елей, ароматы свежей выпечки и медового сбитня — кажется, здесь можно гулять бесконечно. Гостей ждут все те же сделанные вручную «ватные человечки», рождественский экспресс и его машинист, а также эффектные фотозоны.
Фишки локации:
* витрины шале украшены ватными игрушками;
Площадь Революции.
Как добраться: ст. метро «Площадь Революции».
Одно из самых любимых мест новогодних прогулок у жителей и гостей столицы. По традиции здесь работают каток и большая бесплатная карусель в старинном стиле. А еще в этом году здесь открылось ретро-фотоателье. В нем можно переодеться в старинный наряд и сделать необычные фото. При фотоателье работает почтовая станция, с помощью которой можно отправить родным стильные открытки.
Фишки локации:
* качели и карусели для детворы в старинной стилистике с дымковской росписью;
Никольская улица.
Как добраться: ст. метро «Охотный ряд» или «Театральная».
Каждый год Никольская улица преображается в сверкающее пространство из тысяч гирлянд. Здесь не нужно искать выигрышные ракурсы для фотосессий: улица будто соткана из света. Гостей встретит заснеженный лес из можжевельников, елей, берез и сосен — полное ощущение новогодней сказки.
Фишки локации:
* декоративные деревья, оформленные в стилистике русских народных сказок;
Тверская площадь.
Как добраться: ст. метро «Тверская».
На Тверской площади установили необычную 8-метровую ель, венецианскую карусель, световые инсталляции и макеты столичных достопримечательностей. Этой зимой в рамках фестиваля «Московское чаепитие» здесь можно отведать горячего чаю из самовара. В выходные и праздники гостей ждут музыкальные шоу, концерты, танцы.
Фишки локации:
* самая длинная новогодняя арка в столице, напоминающая очертаниями фасад театра «Эрмитаж».
Тверской бульвар.
Как добраться: ст. метро «Тверская».
Тверской бульвар — это волшебный путь прямиком в Новый год. Его главная достопримечательность — огромный световой тоннель, внутри которого получаются красочные снимки. Благодаря мультимедийным технологиям тоннель меняет цвет декораций.
Еще одна изюминка Тверского бульвара — гигантский меховой розовый поезд, который приятно обнимать. Необычные фото на его фоне вам гарантированы. Гостей также удивят пушистые зонтики и грелки для рук.
Фишки локации:
* световой тоннель, где можно загадать желание и оно сбудется;
Кузнецкий мост.
Как добраться: ст. метро «Кузнецкий мост».
В начале улицы гостей встречает четырехметровый красный медведь, обнимающий наряженную ель. Среди композиций из можжевельников, елей и пихт прячутся новогодние игрушки советской эпохи — юла, лошадка-качалка, мишка в автомобиле.
Любителей стимпанка на этом прогулочном маршруте ждет сюрприз — площадка с интерактивными механическими игрушками (ул. Кузнецкий мост, вл.3−5). Все игрушечные элементы детально проработаны, арт-объекты отлично подойдут для фотосессий. На арочной аллее вы увидите ретро-поезд. Венчает композицию величественный дирижабль. Наряды у елочек здесь тоже особенные: кроме золотых и серебристых шаров их украшают сверкающие шестеренки и механические птицы.
Фишки локации:
* четырехметровый медведь;
Театральная площадь.
Как добраться: ст. метро «Театральная».
Особенной магией наполнилась Театральная площадь. Эту локацию украсили в стиле знаменитой сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Приходите полюбоваться скульптурой Мышиного Короля и танцующими фигурами Принца и Мари. На фоне гигантских хрустальных цветов в фонтане можно сделать прекрасные фото. В центре композиции — изящная рождественская ель, украшенная серебряными шарами.
Фишки локации:
* декорации и волшебные инсталляции в духе сказки Гофмана;
Российская государственная библиотека.
Как добраться: ст. метро «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, ⅗.
Площадка у Российской государственной библиотеки превратилась в необычный читальный зал под открытым небом. Здесь расположились стопки книг в золотых переплетах, книжные полки и большие латунные лампы с зелеными абажурами. О Новом годе напоминает не только таинственная атмосфера, но и нарядные елки и пихты.
Фишки локации:
* необычные декорации в виде книг;
Камергерский переулок.
Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд».
Одна из самых «вкусных» локаций в пространстве столицы. Накануне Нового года Камергерский переулок превратился в кондитерское королевство с множеством пряничных домиков, в которых продают сладости и сувениры. В пряничном стиле оформлены арки и украшения на ветвях елей. Аромат имбиря и корицы буквально витает в воздухе.
Фишки локации:
* пряничная стилистика новогоднего декора;
Арбат.
Как добраться: ст. метро «Арбатская».
Арбат в этом новогоднем сезоне обрел мандариновый шарм. Пешеходная улица украшена очаровательными елками с мандаринами. Оранжевые шары, которые так и хочется попробовать на вкус, оттеняют сочную зелень елей и пихт. Во время променада загляните в павильон в виде огромного мандарина. Но самый интересный объект на Арбате — мандариновые весы. Встав на них, каждый может узнать свой вес в мандаринах.
Фишки локации:
* арт-павильон с сувенирами в виде огромного мандарина;
Парк Победы на Поклонной горе.
Как добраться: станция метро «Парк Победы», пл. Победы, 3, стр. 2.
30 декабря в Парке Победы стартует фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Здесь появятся виртуозно выполненные ледяные скульптуры по мотивам сказки «Буратино». На центральной площади парка заработают ледяные горки. Здесь также развернется городок старинных аттракционов в духе русских ярмарок. Каждый день гостей ждут карнавальные шествия и театральные шоу.
Фишки локации:
* необычные ледяные скульптуры, на фоне которых получаются эффектные фото;
ВДНХ.
Как добраться: станция метро «ВДНХ».
К Новому году полностью преобразилась территория ВДНХ. У центрального входа загорелись огнями огромные цифры «2026», причем «ноль» представляет собой светящуюся арку. Проходя через нее, обязательно загадайте желание! Еще одна отличная локация для фотосессий — гигантский елочный шар. На аллеях ВДНХ гостей встречают сказочные скульптуры, световые инсталляции, фотозоны и другие арт-объекты. На площади Промышленности действует каток.
Фишки локации:
* множество эффектных точек для фото;
Столешников переулок.
Как добраться: ст. метро «Тверская».
Эта локация заинтересует сладкоежек, ведь Столешников переулок превратился в зефирное царство. Над домами здесь плывут розовые облака, гостей повсюду встречают многоярусные торты и зефирный декор. Убранство у елочек тоже тематическое — на ветвях качаются розовые шары, «сахарные» сосульки" и пирожные. В самом начале переулка гостей ждет эффектная фотозона — ретро-авто с горой подарков на крыше.
Фишки локации:
* старинный автомобиль в нежно-фиолетовых оттенках;
Сад НИИ Склифосовского.
Как добраться: ст. метро «Сухаревская» или «Проспект Мира», Большая Сухаревская площадь, 3, стр. 22.
В саду у НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского расцвело волшебство. Здесь появились огромные новогодние шары, в которых спрятались елочки, украшенная иллюминацией рождественская деревня и ретро-карусель с лошадками. Вся территория сада украшена новогодними композициями и гирляндами. Эта локация уже стала хитом в соцсетях.
Фишки локации:
* фотозоны в виде гигантских новогодних шаров;