Куда сходить в Москве за новогодним настроением и чудесными фотосессиями: самые красивые места столицы

Одно из самых любимых мест новогодних прогулок у жителей и гостей столицы. По традиции здесь работают каток и большая бесплатная карусель в старинном стиле. А еще в этом году здесь открылось ретро-фотоателье. В нем можно переодеться в старинный наряд и сделать необычные фото. При фотоателье работает почтовая станция, с помощью которой можно отправить родным стильные открытки.