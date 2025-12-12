В Ростове завершен успешный пилот голосового заполнения документации

В рамках международного форума «Российская неделя здравоохранения — 2025» в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась дискуссионная сессия «Врачи + ИИ: будущее, которое наступило». Организатором мероприятия выступил Сбер.
Как рассказал генеральный директор Национальной ассоциации медицинских информатиков, пользователей и разработчиков технологий искусственного интеллекта и базы медицинских знаний Борис Зингерман, врачи и пациенты стоят на пороге новой реальности, где классическая схема «врач плюс искусственный интеллект» претерпевает значительные изменения. Все чаще врачи сталкиваются с пациентами, предварительно проконсультировавшимися с ИИ и имеющими собственное мнение, основанное на рекомендациях алгоритмов.
— Пользователю необходим особый подход. Скажем, система предлагает три наиболее вероятных диагноза с указанием их вероятности. Такой формат помогает пациенту прийти к врачу с обоснованной гипотезой, не нарушая клиническое мышление специалиста, тем более что заключение врача будет, скорее всего, подготовлено при поддержке такой же языковой модели. Исключение — сложные случаи с сопутствующими заболеваниями, где риск нелинейный и требует цифрового консилиума. Эти модели только предстоит создать, — отметил директор лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI и профессор Сколтеха Дмитрий Дылов.
Нейросети постоянно совершенствуются. Так, ГигаЧат успешно прошел восьмую аттестацию по специальности «Диетология» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Новый сертификат по диетологии подтверждает, что нейросеть способна помогать врачам и пациентам.
По словам медицинского директора СберЗдоровья Владислава Мохамеда Али, AI-ассистенты позволяют значительно сократить рутинные процессы, а также организовать сопровождение пациента AI-помощником не только в процессе лечения, но и в течение всей жизни. Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем технологии экспресс-оценки и помощники на базе ИИ станут инструментами для использования на ежедневной основе.
Сообщается, что банк завершил успешный пилот программы Voice2Med для голосового заполнения медицинской документации в детской поликлинике № 1 Ростова-на-Дону. Новинка позволила медицинским работникам экономить до 20% рабочего времени.
— Наш пилотный проект в ростовской поликлинике подтвердил: новое решение экономит врачам более 20% рабочего времени. Это не просто технология — это реальная помощь тем, кто ежедневно спасает жизни. Уверен, что голосовое заполнение документов станет новым стандартом в медицине, и мы масштабируем этот опыт, — отметил Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением банка.
