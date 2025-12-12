В Ростове завершен успешный пилот голосового заполнения документации

— Пользователю необходим особый подход. Скажем, система предлагает три наиболее вероятных диагноза с указанием их вероятности. Такой формат помогает пациенту прийти к врачу с обоснованной гипотезой, не нарушая клиническое мышление специалиста, тем более что заключение врача будет, скорее всего, подготовлено при поддержке такой же языковой модели. Исключение — сложные случаи с сопутствующими заболеваниями, где риск нелинейный и требует цифрового консилиума. Эти модели только предстоит создать, — отметил директор лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI и профессор Сколтеха Дмитрий Дылов.