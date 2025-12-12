Главные новости за неделю 8−12 декабря 2025 года

Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы
Американский президент Дональд Трамп дал объемное интервью газете Politico, в котором сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования украинского конфликта, миграционной политики, функционирования НАТО. Он считает, что сейчас настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Лидер США подчеркнул, что военные действия — не повод отказываться от проведения голосования, так как у украинского народа «должен быть выбор».
В Кремле отвергли идею перемирия для проведения Киевом референдума
Россия в украинском урегулировании стремится к миру, а не перемирию, которое было бы очередным обманом и запудриванием мозгов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЦБ РФ подает иск к Euroclear из-за заблокированных активов
В ЦБ заявили, что иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы планируется подать в пятницу, 12 декабря. В ведомстве добавили, что сумма ущерба Euroclear Банку России складывается из суммы заблокированных средств ЦБ, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
Транспортный самолет разбился в Фурмановском районе Ивановской области. Все 7 человек, которые находились на борту, погибли. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил подготовки к полетам».
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” освобождены населенные пункты Лиман, Куриловка и Кучеровка Харьковской области. За прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили Северск и Червоное Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подразделения войск «Центр» освободили населенный пункт Ровное в ДНР, бойцы «Востока» заняли Остаповское, а подразделения «Днепра» освободили Новоданиловку.