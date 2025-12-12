Главные новости за неделю 8−12 декабря 2025 года

Американский президент Дональд Трамп дал объемное интервью газете Politico, в котором сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования украинского конфликта, миграционной политики, функционирования НАТО. Он считает, что сейчас настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Лидер США подчеркнул, что военные действия — не повод отказываться от проведения голосования, так как у украинского народа «должен быть выбор».