В Ростове водителям подняли зарплаты до 200 тысяч рублей

В АПТ-5 средняя зарплата находится на уровне в 65 тысяч рублей, но некоторые зарабатывают около 200 тысяч. Вместе с этим специалистам обеспечивают условия для проживания, а также, по возможности, питание. Об этом сообщил руководитель предприятия Андрей Косов.