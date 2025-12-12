В Ростове водителям подняли зарплаты до 200 тысяч рублей

Зарплаты водителям общественного транспорта в Ростове-на-Дону подняли до 200 тысяч рублей. Об этом первому заместителю главы администрации города Владимиру Иванову рассказали перевозчики.
— Заработная плата была увеличена с 1 октября в 1,5 раза. Если в сентябре водители получали в среднем 78 тысяч рублей, сегодня средняя оплата труда составляет 114 тысяч рублей, а максимальная — 200 тысяч рублей, — сказал директор МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Захар Музыченко.
В АПТ-5 средняя зарплата находится на уровне в 65 тысяч рублей, но некоторые зарабатывают около 200 тысяч. Вместе с этим специалистам обеспечивают условия для проживания, а также, по возможности, питание. Об этом сообщил руководитель предприятия Андрей Косов.
В ноябре в компании «Ростовпассажиртранс» приняли на работу 14 водителей, на данный момент требуются еще 70. Известно, что в АТП-5 также трудоустроили шесть человек. Набор кадров продолжается.
Что касается количества транспорта на линиях, то с лета этот показатель вырос с 55% до 64,5%, в ближайшее время планируют достичь 65%. Цель на весну 2026 года — 90% подвижного состава на маршрутах.
