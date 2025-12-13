Неугомонные омские медведи все же успокоились

Как стало известно «СуперОмску», в Большереченском зоопарке Омской области все мишки впали в спячку.
Двое озорных медведей — гималайский Малыш и бурый Макар — никак не могли угомониться и отправиться спать. Как сообщили «СуперОмску» в зоопарке, оба были активными, бодрыми шалопаями. Они никак не могли наиграться, но суровые морозы, начавшиеся 8 декабря 2025 года, их все же успокоили и загнали в кровати из соломы.
В 2025 году косолапые открыли сезон зимнего сна еще в начале ноября. Первой уснула, как обычно, пожилая гималайская медведица Кроха, вслед за ней на боковую отправилась бурая Соня. Обе не стали терпеть слякоть и дремотное состояние долго.
В конце ноября супруги-бурые мишки Фома и Маша дружно улеглись в постель из соломы и уснули, но из-за тепла Мария проснулась в декабре. Почуяв предстоящие сильные морозы, она вновь погрузилась в сон.
С уходом в домики-берлоги Малыша и Макара все медведи зоопарка сладко спят, увидеть их можно будет уже весной.