Неугомонные омские медведи все же успокоились

Двое озорных медведей — гималайский Малыш и бурый Макар — никак не могли угомониться и отправиться спать. Как сообщили «СуперОмску» в зоопарке, оба были активными, бодрыми шалопаями. Они никак не могли наиграться, но суровые морозы, начавшиеся 8 декабря 2025 года, их все же успокоили и загнали в кровати из соломы.