Мышей защитили от осложнений сердечного приступа путем остановки «биочасов»

Эти опыты показали, что мыши с остановленными «биочасами» значительно реже страдали от тяжелых последствий инфарктов, чем грызуны из контрольной группы, однако это было характерно только для тех случаев, когда животные переносили приступ во время периодов бодрствования. Данное наблюдение заставило ученых проследить за тем, как блокировка работы «биочасов» в нейтрофилах при помощи экспериментального лекарства ATI2341 повлияет на частоту развития осложнений после инфарктов.