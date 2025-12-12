Сенатор Русый сказал о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый сообщил о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси. Об этом, пишет БелТА, говорили на заседании экспертного совета по проекту закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака».