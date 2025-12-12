Сенатор Русый сказал о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый сообщил о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси. Об этом, пишет БелТА, говорили на заседании экспертного совета по проекту закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака».
«Предлагается также ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним как табачной, так и нетабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем курения и систем для потребления табака», — озвучил инициативу Русый.
Из законопроекта по итогам обсуждений предлагают исключить положение о возможности производства в Беларуси нетабачных никотинсодержащих изделий, а также электронных систем курения и жидкостей для них.
Ранее мы писали, что МОК принял решение допустить белорусских юниоров к международным соревнованиям.
А Белстат сказал, сколько тратит семья в Минске в месяц.
Еще в Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе.