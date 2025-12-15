Нейросеть создала песню, которая набрала миллионы просмотров за неделю и вышла в топ

ИИ-кавер на песню «Расскажи, Снегурочка», созданную на основе текста Юрия Энтина из мультфильма «Ну, погоди!», стремительно стал популярным. За неделю видео собрало десятки миллионов просмотров. Создательница вирусного ролика Александра Комович объяснила, как возникла идея ИИ-трека. По её словам, с самого начала она планировала сделать ролик, который сможет быстро разойтись по соцсетям, поэтому выбрала известную новогоднюю песню и добавила к ней современное звучание, сообщает интернет-портал El.kz.
Композиция, ставшая одним из самых обсуждаемых новогодних роликов в сети, была создана российской блогеркой из Бурятии Александрой Комович с использованием нейросетей. Решение правообладателя привело к блокировке трека всего через четыре дня после релиза.
В основу песни лег текст Юрия Энтина — автора слов «Песенки Деда Мороза и Снегурочки» из легендарного мультфильма «Ну, погоди!». Именно это и стало причиной последующих претензий. По данным Telegram-канала Shot, представители 90-летнего поэта сообщили, что знают о популярности ролика, однако причины подачи жалобы комментировать отказались.
Как создавался вирусный ролик
Комович объяснила, что заранее продумывала концепцию проекта и стремилась создать максимально вирусный и узнаваемый новогодний образ:
«С самого начала у меня был план сделать вирусный ролик, поэтому я выбрала песню, которую знают все. Она у всех на слуху. И плюс добавила современный акцент, чтобы это не выглядело устаревшим. Сейчас идеальное время публиковать новогодний контент. Поэтому я решила, что клип должен быть зимним, праздничным и вписываться в тренд».
По словам блогерки, нейросеть создала всё: музыку, вокальную партию и визуальные образы персонажей. Такой формат позволил ей реализовать проект без участия профессиональных музыкантов и дизайнеров.
Резкий рост популярности
После публикации ролик стремительно разошёлся по социальным сетям. Видео набрало десятки миллионов просмотров, а на аккаунт Комович подписались свыше 400 тысяч новых пользователей. Усилившийся интерес подтолкнул создательницу к выпуску полноценного трека на музыкальных площадках.
Она утверждает, что указала в описании автора оригинального текста и была готова перечислять ему процент от прослушиваний. Тем не менее это не предотвратило блокировку: спустя четыре дня после релиза доступ к композиции закрыли.
История спровоцировала общественную дискуссию о границах использования классических произведений в нейросетевых обработках. Пользователи обсуждают, являются ли ИИ-каверы самостоятельным творческим продуктом, или же при любом использовании оригинальных текстов необходимы полноценные согласования с правообладателями.