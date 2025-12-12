Покладистая барышня и сложный клиент: в Калининградском зоопарке показали, как делают прививки львам (видео)

Чтобы сделать прививки Тиграну и Лее, ветеринары Калининградского зоопарка идут на хитрости. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.
Львы ведут себя на процедуре спокойно благодаря медицинским тренингам. «Животному даётся команда, за её выполнение следует положительное подкрепление — мясо. Со временем в голове животного появляется связь: сделал — поел», — объяснили в зоопарке.
Если Лея — «покладистая и спокойная барышня», то Тигран — «сложный клиент», который большую часть жизни провёл в одиночестве в неподходящих условиях. Лев смог привыкнуть к процедуре, но иногда из-за бури эмоций он начинает рычать и проявлять агрессию.
На видео кипер Софья Кирочкина сидит у морды Тиграна с пинцетом и едой. По команде тренера Лолиты Сидоренко она выдаёт животному порцию мяса, а врач Екатерина Роменская делает укол. Теперь сотрудники зоопарка хотят научить льва подавать хвост, чтобы ветеринары могли брать с него кровь на анализ.
Осенью в Калининградском зоопарке показали, как лев Тигран «сражается» с косичкой, сплетённой из пожарных рукавов.