Покладистая барышня и сложный клиент: в Калининградском зоопарке показали, как делают прививки львам (видео)

На видео кипер Софья Кирочкина сидит у морды Тиграна с пинцетом и едой. По команде тренера Лолиты Сидоренко она выдаёт животному порцию мяса, а врач Екатерина Роменская делает укол. Теперь сотрудники зоопарка хотят научить льва подавать хвост, чтобы ветеринары могли брать с него кровь на анализ.