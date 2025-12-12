Ричмонд
Пулково введет пробную технологию биометрической посадки в 2026 году

Биометрическая посадка на рейсы может начать внедряться по всей стране уже в 2027 году. Такое мнение высказал гендиректор аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, ключевую роль в этом процессе сыграет пилотный проект, который планируется запустить в Петербурге в следующем году.

Для полноценного старта испытаний аэропорту необходимо получить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). Ожидается, что этот статус будет предоставлен в первом квартале 2026 года. Он позволит в течение 12 месяцев провести тестирование технологии на реальных пассажирах — от покупки билета до прохождения досмотра и посадки в самолет с помощью распознавания лица.

Как ранее сообщал министр транспорта РФ Андрей Никитин, аэропорт Пулково станет первой площадкой в России, где будет проходить такой комплексный эксперимент. Его итоги, запланированные на конец 2026 года, должны лечь в основу федерального закона, который откроет дорогу для масштабирования технологии по всем аэропортам страны.

