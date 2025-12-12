Пулково введет пробную технологию биометрической посадки в 2026 году

Для полноценного старта испытаний аэропорту необходимо получить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). Ожидается, что этот статус будет предоставлен в первом квартале 2026 года. Он позволит в течение 12 месяцев провести тестирование технологии на реальных пассажирах — от покупки билета до прохождения досмотра и посадки в самолет с помощью распознавания лица.