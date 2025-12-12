В Москве суд оштрафовал блогершу Карпову, которую в метро схватили за ягодицы

В отделении полиции Карповой перед судебным заседанием дали возможность ознакомиться с материалами дела. Блогерша обратила внимание, что в документах о факте домогательства «было лишь четыре строчки из двух листов» — почти все остальное было посвящено ее личности, активности в сети и тому, как она оказалась на платформе. В материалах также содержится информация о том, что сотрудники метрополитена якобы просили не вести съемку и уйти, но, как подчеркнула Карпова, к ней никто не подходил.