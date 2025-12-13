В Красноярском крае убрали стихийную свалку рядом с жилыми домами

Осенью в надзорное ведомство обратилась жительница посёлка Восточный. Женщина пожаловалась на участок возле дома на улице Целинной, который превратился в стихийную свалку. По её словам, рядом с жильём скапливались горы строительного мусора, по территории разлетались пакеты, а неприятный запах мешал жить всему кварталу.