В Красноярском крае убрали стихийную свалку рядом с жилыми домами

В Ачинском районе убрали свалку, отравлявшую жизнь целому кварталу.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинском районе после обращения жительницы ликвидировали несанкционированную свалку рядом с жилыми домами. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Осенью в надзорное ведомство обратилась жительница посёлка Восточный. Женщина пожаловалась на участок возле дома на улице Целинной, который превратился в стихийную свалку. По её словам, рядом с жильём скапливались горы строительного мусора, по территории разлетались пакеты, а неприятный запах мешал жить всему кварталу.

Проверка показала, что участок площадью 660 квадратных метров действительно использовался как незаконное место складирования отходов. Здесь годами накапливались бытовые и строительные остатки. При этом муниципальное учреждение, отвечающее за содержание территории, мер по уборке не принимало.

Прокуратура внесла требование об устранении нарушений правил обращения с отходами и защите права жителей на благоприятную окружающую среду. После этого территорию полностью очистили.

Сейчас на месте бывшей свалки установлены контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, в том числе для крупногабаритного мусора. Площадку оградили и обустроили твёрдое покрытие.