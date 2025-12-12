В Шанхае дан старт «Платформе онлайн-поиска и просмотра русской литературы»

На сегодняшний день одна из крупнейших в мире коллекций периодики русской эмиграции в Шанхае находится в Шанхайской библиотеке. Но ситуация с ней критическая — бумажные носители с 1920—1940-х годов физически ветшают и находятся под угрозой полного разрушения. Уникальные, практически музейные раритеты нуждаются в срочных усилиях по их сохранению.