Сенатор Русый сказал, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов Беларуси

На заседании экспертного совета по проекту закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» сказали о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси. А еще прозвучало предложение запрета ряда слов для вывесок торговых объектов страны. Они касаются слов, которые позволяют понять, что там продают ряд рассматриваемых законопроектом изделий. Среди них и слово «вейп», пишет агентство.