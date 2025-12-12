Сенатор Русый сказал, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов Беларуси

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый сказал, какие слова будут под запретом на вывесках в торговых объектах. Об этом пишет БелТА.
На заседании экспертного совета по проекту закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» сказали о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси. А еще прозвучало предложение запрета ряда слов для вывесок торговых объектов страны. Они касаются слов, которые позволяют понять, что там продают ряд рассматриваемых законопроектом изделий. Среди них и слово «вейп», пишет агентство.
«Законопроектом вводится запрет только на официальные термины: нетабачные никотинсодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения, электронные системы курения, системы для потребления табака, а также слова, сходные по написанию с этими терминами», — уточнил Михаил Русый.
