Сенатор Русый сказал, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов Беларуси

Сенатор Русый назвал слова, которые запретят на вывесках торговых точек Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый сказал, какие слова будут под запретом на вывесках в торговых объектах. Об этом пишет БелТА.

На заседании экспертного совета по проекту закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» сказали о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси. А еще прозвучало предложение запрета ряда слов для вывесок торговых объектов страны. Они касаются слов, которые позволяют понять, что там продают ряд рассматриваемых законопроектом изделий. Среди них и слово «вейп», пишет агентство.

«Законопроектом вводится запрет только на официальные термины: нетабачные никотинсодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения, электронные системы курения, системы для потребления табака, а также слова, сходные по написанию с этими терминами», — уточнил Михаил Русый.

Ранее мы писали, что МОК принял решение допустить белорусских юниоров к международным соревнованиям.

А Белстат сказал, сколько тратит семья в Минске в месяц.

Еще в Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе.