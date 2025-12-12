В Калининградской области начались съемки исторического сериала «Чужой город»

В Калининградской области начались съемки сериала «Чужой город» про жизнь в послевоенном Кенигсберге-Калининграде. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.
Известно, что съемки проходят в Черняховске и Озерске. На 13 декабря, например, требуются актеры массовых сцен на роли немецких переселенцев-беженцев. В кадре хотят видеть женщин и мужчин 20−80 лет, детей от 6 до 14 лет, а также мужчин, которые будут изображать советских милиционеров.
«Будут крупные кадры на всех. Полный антураж послевоенного времени!», — говорят организаторы.
Между тем, Фестивальная дирекция начинает набор практикантов на съемочную площадку. Нужны желающие от 18−45 лет. До 25 декабря можно отправить заявку. Стажировка стартует 9 января и продлится до 3 февраля 2026 года в Калининграде и области.