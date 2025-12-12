В Калининградской области начались съемки исторического сериала «Чужой город»

Известно, что съемки проходят в Черняховске и Озерске. На 13 декабря, например, требуются актеры массовых сцен на роли немецких переселенцев-беженцев. В кадре хотят видеть женщин и мужчин 20−80 лет, детей от 6 до 14 лет, а также мужчин, которые будут изображать советских милиционеров.