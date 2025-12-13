Омичка пожаловалась, что в городе не хватает лекарств для онкобольных

«Есть ещё “Палексия”, которая не санкционная, не под запретом, но в Омске её нет! Данный препарат ровно один месяц в полугодии бывает в аптеках, и из-за нее драка, так как эти таблетки импортные, но не дают такого количества побочек, как предыдущие. Почему создаётся искусственный дефицит? Люди, которые и так на грани смерти, должны ещё и мучиться от боли, без адекватного обезболивания?!», — пожаловалась жительница Омска.