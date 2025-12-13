Омичка пожаловалась, что в городе не хватает лекарств для онкобольных

Омичка не может найти обезболивающие для своего отца, болеющего онкологией. Она пожаловалась на нехватку необходимых лекарств в телеграм-канале «Фадина общается 2.0».
По словам женщины, препараты, которые выписывают бесплатно, обладают огромным количеством побочных эффектов. Омичка поделилась, что из-за этого вынуждена покупать «Тафальгин», стоимость которого оценивается от 15 до 25 тысяч за упаковку. При этом хватает её только на три дня.
В своей жалобе женщина также отметила, что в городе тяжело найти медикамент под названием «Палексия». Она заявила, что одну пачку данного лекарства в настоящее время можно найти только в посёлке Крутинка.
«Есть ещё “Палексия”, которая не санкционная, не под запретом, но в Омске её нет! Данный препарат ровно один месяц в полугодии бывает в аптеках, и из-за нее драка, так как эти таблетки импортные, но не дают такого количества побочек, как предыдущие. Почему создаётся искусственный дефицит? Люди, которые и так на грани смерти, должны ещё и мучиться от боли, без адекватного обезболивания?!», — пожаловалась жительница Омска.
На комментарий отреагировали представители регионального минздрава. Они уточнили, что дефицита обезболивающих препаратов для онкопациентов в системе здравоохранения региона нет.
«Что касается наличия препаратов в аптечных сетях, тут помочь мы не сможем: закупки лекарств аптеки производят самостоятельно», — добавили в ведомстве.