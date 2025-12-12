Недоплату семерым педагогам в двух школах Ростова выявила прокуратура

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры семи педагогам сделали перерасчет выплат на общую сумму в 85 тысяч рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Сотрудники прокуратуры вмешались, когда узнали, что две школы в одном из районов города начисляли зарплаты в пониженном размере.
В итоге руководителям образовательных учреждений направили представления. Также ответственных в нарушении трудового законодательства привлекли к административной ответственности (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
