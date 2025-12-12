Новая ёлка на площади Победы, льготы для своих и авто не по карману: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Надо понимать, что по такой цене продаётся только продукция отечественного автопрома. И это не китайские автомобили с переклеенными шильдиками и, в лучшем случае, с прикрученными колёсами. Такие автомобили стоят гораздо дороже, и их могут позволить купить опять же в кредит лишь менее 4% калининградских семей.