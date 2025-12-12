Новая ёлка на площади Победы, льготы для своих и авто не по карману: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Субсидии для своих.
Не зря говорят: если долго мучиться, что-нибудь получится. На неделе увенчались успехом многочисленные обращения калининградцев, поддержанные сенаторами от нашей и других областей по поводу субсидированных авиабилетов.
Теперь льготы положены только тем, кто имеет регистрацию в Калининградской области, а также студентам, обучающимся в местных вузах. Из списка льготников исключили других россиян предпенсионного возраста, молодёжь до 23 лет, многодетных и инвалидов.
От сокращения количества претендентов на авиасубсидии, по идее, билеты должны стать доступнее. Главное, чтобы при этом объём бюджетных средств, выделяемых авиакомпаниям, хотя бы не уменьшился.
Разумеется, это решение не панацея. И можно ожидать, что жалобы калининградцев на дороговизну обычных авиабилетов и отсутствие субсидированных не исчезнут.
Механизм авиасубсидий по-прежнему непрозрачный. По-прежнему существуют квоты на один рейс. Естественно, в высокий сезон льготные тарифы заканчиваются быстро, и другим остаётся довольствоваться рыночной ценой.
В общем, сенаторам от Калининградской и других областей ещё есть над чем работать, чтобы вопрос транзита на основную территорию России не беспокоил жителей.
Недоступные авто.
Печальные новости, подтверждающие, что Калининградская область провалилась по доходам, пришли на неделе. Только 15% жителей области имеют возможность купить в кредит новый автомобиль стоимостью не дороже 1,3 млн рублей.
Надо понимать, что по такой цене продаётся только продукция отечественного автопрома. И это не китайские автомобили с переклеенными шильдиками и, в лучшем случае, с прикрученными колёсами. Такие автомобили стоят гораздо дороже, и их могут позволить купить опять же в кредит лишь менее 4% калининградских семей.
Ещё недавно Калининград наравне с Дальним Востоком был регионом, где продукция российского автопрома считалась редкостью. Все ездили на иномарках, причём это слово местными жителями не употреблялось, потому что было синонимом автомобиля. На новые модели «Лады» смотрели, как на диковинку. Их в основном закупали госструктуры, причём те, у кого очень ограничен бюджет.
Теперь бюджет ограничен у большинства населения. И автомобиль снова, как в советские годы, стал не просто средством передвижения, а роскошью.
Вспоминая ковид.
Калининград накрыло волной гриппа и ОРВИ. Из-за распространения заболевания 69 школ ушли на карантин.
Сразу вспоминаются достопамятные времена эпидемии коронавирусной инфекции, когда всем пришлось самоизолироваться. Ковид, кстати, на этой неделе тоже обнаружили у 88 калининградцев.
Очевидно, это те, кто сподобился пойти на приём к врачу. Большинство же при недомогании лечится самостоятельно. Или не лечится вовсе, надеясь, что всё пройдёт и так.
Вот и едут больные в общественном транспорте, ходят по магазинам. Отправляют больных детей в школы и детские сады. Никакие жёсткие меры Роспотребнадзора не помогут, если люди сами не будут соблюдать меры предосторожности. Масочный режим, дистанция и дезинфекция рук ещё никому не повредили.
В новый год — с новой ёлкой.
В городах Калининградской области начали устанавливать ёлки. В областном центре на неделе приступили к монтажу искусственного дерева на площади Победы.
Городские власти добились таки своего — обновили главную городскую ёлку. До этого на площади стояла подаренная экс-мэром Александром Ярошуком, когда он ещё был простым депутатом горсовета — 20 лет назад.
Ёлка от Ярошука вернулась на Верхнее озеро, и кто знает, сколько она там ещё простоит. Подарок городу оказался весьма практичным.
В отличие от ёлки, которую купили областные власти в 2011 году. Тогда за неё отдали сумасшедшие по тем временам деньги — шесть миллионов рублей. Эта ёлка пришла бракованной и простояла недолго — развалилась.
За новую ёлку нынешняя администрация Калининграда заплатила почти 25 млн рублей. Ещё столько же отдали, чтобы украсить площадь Победы к Новому году.
С новой ёлкой история тянется не один год. Сначала горожане, узнав, что власти хотят потратить более 50 миллионов рублей на новогоднее убранство площади Победы, предложили не роскошествовать, а направить деньги на поддержку СВО. Что и было сделано и нашло поддержку у калининградцев.
В 2024 году глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала не покупать новую ёлку, пока не будет победы в специальной военной операции. Об этом она заявила на заседании правительства Калининградской области под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.
Если победы не будет, Елена Дятлова пообещала направить все заложенные в бюджете города средства на поддержку бойцов. В частности, помочь с приобретением антидроновых ружей и обмундирования.