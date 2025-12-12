Конституционный совет Башкирии получит новые полномочия

Проект предполагает расширение полномочий Конституционного совета. Ему будет вменена обязанность вести постоянный мониторинг Основного закона республики. Это подразумевает систематическую проверку того, насколько действующие правовые акты и решения органов власти соответствуют Конституции Башкортостана. Совет будет анализировать, в какой мере конституционные нормы находят отражение в законах и подзаконных актах региона, а также оценивать их влияние на общественные отношения. Фактически, это означает регулярную проверку всей нормативной базы республики на предмет ее конституционности.