Конституционный совет Башкирии получит новые полномочия

Курултай Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект, касающийся работы Конституционного совета республики. Президиум регионального Госсобрания включил этот вопрос в повестку дня.
Проект предполагает расширение полномочий Конституционного совета. Ему будет вменена обязанность вести постоянный мониторинг Основного закона республики. Это подразумевает систематическую проверку того, насколько действующие правовые акты и решения органов власти соответствуют Конституции Башкортостана. Совет будет анализировать, в какой мере конституционные нормы находят отражение в законах и подзаконных актах региона, а также оценивать их влияние на общественные отношения. Фактически, это означает регулярную проверку всей нормативной базы республики на предмет ее конституционности.
Кроме того, законопроект предоставляет Конституционному совету право запрашивать для своей работы необходимые сведения и документы у государственных структур, органов местного самоуправления, различных организаций и общественных объединений.
Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, новые полномочия станут эффективным инструментом для анализа правового поля. Они позволят своевременно выявлять и устранять правовые коллизии, а также повышать общее качество принимаемых законов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.