Ностальгия по нулевым: Валя Карнавал выпустила «клубный» клип на новый трек

Ростовская блогерша Валя Карнавал выпустила клип в стилистике нулевых.

Источник: Комсомольская правда

Блогерша-миллионерша из Ростова Валя Карнавал представила новый клип на песню «Мы в клуб». Работа вышла в пятницу, 12 декабря.

Артистка заранее анонсировала релиз, отметив в соцсетях, что целый год готовила этот проект и «прививала клубную эстетику нулевых» своим подписчикам. В видео Карнавал появляется в серебристом платье, танцуя в клубной обстановке под звуки собственного трека.

Премьера вызвала бурную реакцию поклонников. Многие похвастали тем, что уже выучили слова композиции.

— Целый день хожу и пою эти слова, — поделилась одна из подписчиц.

В то же время часть зрителей отмечает, что песня, хотя и «классная», но пока не стала для них запоминающимся хитом.

