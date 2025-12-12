Ностальгия по нулевым: Валя Карнавал выпустила «клубный» клип на новый трек

Блогерша-миллионерша из Ростова Валя Карнавал представила новый клип на песню «Мы в клуб». Работа вышла в пятницу, 12 декабря.
Артистка заранее анонсировала релиз, отметив в соцсетях, что целый год готовила этот проект и «прививала клубную эстетику нулевых» своим подписчикам. В видео Карнавал появляется в серебристом платье, танцуя в клубной обстановке под звуки собственного трека.
Премьера вызвала бурную реакцию поклонников. Многие похвастали тем, что уже выучили слова композиции.
— Целый день хожу и пою эти слова, — поделилась одна из подписчиц.
В то же время часть зрителей отмечает, что песня, хотя и «классная», но пока не стала для них запоминающимся хитом.
