В Кричеве 62 многоквартирных дома, школа и три детсада остались без отопления и горячей воды из-за вышедшей из строя котельной

Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказало, что в Кричеве 62 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды из-за вышедшей из строя котельной.
Сообщение о том, что городская котельная «Сож» в одноименном микрорайоне райцентра, спасатели получили 11 декабря в 18.20. Но вышла из строя, как сказали в областном управлении МЧС, она еще 10 декабря в 16.30.
«В результате инцидента без отопления и горячего водоснабжения остались 62 многоквартирных жилых дома, одна школа и три детских сада», — говорят в МЧС региона.
Эти дома расположены на улицах Октябрьской и Парковой Кричева, а также в микрорайоне Сож.
«Сегодня ночью (на 12 декабря. — Ред.) был подключен один повысительный насос, что позволило обеспечить теплоснабжение в 14 многоквартирных жилых домах и двух детских садах», — говорят спасатели.
Также сообщается, что Кричевский райисполком провел по факту инцидента, причины которого устанавливаются, выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Продолжаются восстановительные работы.
