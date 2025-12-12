Сила, скорость и победа: МЧС подвело итоги спортивного года с триумфом белорусских спасателей

Обращаясь к спортсменам и тренерскому составу, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский поблагодарил их за вклад в развитие спорта и укрепление международного авторитета Беларуси. «Быть успешным в каждом виде спорта, в которых мы представляем нашу страну или выступаем на республиканских спортивных площадках, просто невозможно. Наравне с нами за первые места борются такие же сильные и мотивированные спортсмены, как и вы, такие же ведомства, за которыми стоят сплоченные служебные коллективы. И это мотивирует нас становиться еще сильнее, ответственнее, более организованными, чтобы в следующем сезоне, на следующих соревнованиях показать еще более высокие и достойные результаты. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших спортсменов — всех тех, кто под знаком министерства, под флагом нашей страны, под гимн любимой Беларуси защищал честь родной земли. Вы настоящие патриоты — не на словах, а на деле. Внутренняя убежденность в правоте своего дела дает нам уверенность в том, что и дальше мы будем успешными. Успешными и в спорте, и в вопросах спасения человеческих жизней», — отметил министр.