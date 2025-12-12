Сила, скорость и победа: МЧС подвело итоги спортивного года с триумфом белорусских спасателей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС состоялось торжественное мероприятие «Спортивным традициям — верны!», ставшее ярким итогом насыщенного спортивного года для белорусских спортсменов-спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
На протяжении всего сезона спортсмены демонстрировали выдающиеся результаты на беговых дорожках, в силовых и командных дисциплинах, на футбольных и волейбольных площадках, а также на международных форумах. Их успехи вновь подтвердили статус Беларуси как страны с сильными спортивными традициями и мощной школой подготовки спасателей. Особое внимание на церемонии уделили выступлениям национальных сборных на мировых первенствах. На последних чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту белорусские команды завоевали более 30 медалей различных уровней. Эти победы стали важным подтверждением того, что молодое поколение спасателей уверенно продолжает традиции белорусской школы пожарно-спасательного спорта.
Обращаясь к спортсменам и тренерскому составу, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский поблагодарил их за вклад в развитие спорта и укрепление международного авторитета Беларуси. «Быть успешным в каждом виде спорта, в которых мы представляем нашу страну или выступаем на республиканских спортивных площадках, просто невозможно. Наравне с нами за первые места борются такие же сильные и мотивированные спортсмены, как и вы, такие же ведомства, за которыми стоят сплоченные служебные коллективы. И это мотивирует нас становиться еще сильнее, ответственнее, более организованными, чтобы в следующем сезоне, на следующих соревнованиях показать еще более высокие и достойные результаты. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших спортсменов — всех тех, кто под знаком министерства, под флагом нашей страны, под гимн любимой Беларуси защищал честь родной земли. Вы настоящие патриоты — не на словах, а на деле. Внутренняя убежденность в правоте своего дела дает нам уверенность в том, что и дальше мы будем успешными. Успешными и в спорте, и в вопросах спасения человеческих жизней», — отметил министр.
К участникам мероприятия обратился и общественный деятель, паралимпиец Алексей Талай. «Большая радость, гордость и честь быть сегодня здесь с вами, быть частью большой и дружной семьи МЧС. Мы гордимся нашими делами, и я искренне благодарен вам за поддержку. Ваши сотрудники всегда рядом, всегда плечом к плечу. Я горжусь, что имел возможность работать с нашими спортсменами, делиться с ними своим жизненным и спортивным опытом. Только так, только вместе, благодаря нашему единству мы можем преодолеть любые трудности и невзгоды. В это непростое время мы должны проявлять волю и стойкость. И нам действительно есть чем гордиться», — сказал он.
Торжественное мероприятие завершилось вручением наград и памятных подарков. -0-