В Беларуси в 2025 году в составе студенческих отрядов было трудоустроено более 64 тыс. молодых людей

В рамках закрытия третьего трудового семестра — 2025 прошла торжественная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. «Сегодня награждаются лучшие из лучших. Это и студенческие отряды, и принимающие организации. В общем те, кто принимал непосредственное участие в организации и деятельности студенческих отрядов, — сказал Владимир Павловский. — В этом году мы поставили рекорд по количеству трудоустроенных в студотрядах. В сравнении с 2024 годом цифра выросла порядка на 7 тыс. И это то достижение, которое не было бы достигнуто без участия каждого».