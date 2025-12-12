В Беларуси в 2025 году в составе студенческих отрядов было трудоустроено более 64 тыс. молодых людей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ трудоустроил в 2025 году более 64 тыс. молодых людей, заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский перед церемонией закрытия трудового семестра — 2025 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
«Для Белорусского республиканского союза молодежи студотрядовское движение является одним из приоритетных. И здесь цифры говорят за себя. В этом семестре порядка более 64 тыс. молодых ребят сплотились посредством деятельности студенческих отрядов», — сказал Владимир Павловский.
«Они не только пришли на свои первые трудовые места, не только заработали первые деньги в своей жизни, они ощутили поддержку товарищей, единомышленников. Ребята создали свои истории, которые принесут через всю жизнь», — добавил первый секретарь ЦК БРСМ. Также он высказал уверенность, что в будущем молодежь эти истории будет рассказывать своим детям и внукам.
В рамках закрытия третьего трудового семестра — 2025 прошла торжественная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. «Сегодня награждаются лучшие из лучших. Это и студенческие отряды, и принимающие организации. В общем те, кто принимал непосредственное участие в организации и деятельности студенческих отрядов, — сказал Владимир Павловский. — В этом году мы поставили рекорд по количеству трудоустроенных в студотрядах. В сравнении с 2024 годом цифра выросла порядка на 7 тыс. И это то достижение, которое не было бы достигнуто без участия каждого».
Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов отметил, что молодежь очень активно участвует в реализации экономических целей страны. «В этом году молодые люди работали на строительстве Национального исторического музея и парка Народного единства. Молодежь трудилась и на предприятиях, в сельском хозяйстве. И цифра в более 64 тыс. трудоустроенных молодых людей через студенческие отряды подтверждает стремление нашей молодежи строить суверенное, независимое, экономически сильное государство», — сказал он.
Бойцы белорусских студенческих отрядов трудились в разных направлениях: строительном, производственном, сельскохозяйственном, педагогическом, медицинском, сервисном и экологическом. Наиболее многочисленными стали сервисные и сельскохозяйственные отряды.
В течение третьего трудового семестра были реализованы крупные республиканские проекты: «Атлант», «Тракторостроитель», «Автозаводец», «Вожатый», «Медикус», «Энергетик», «Дорога возможностей», а также две Всебелорусские молодежные стройки — «Патриотический центр» на базе Кобринского укрепления Брестской крепости и «Память поколений» на объекте Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства в Минске.
Продолжилось и международное сотрудничество: 292 человека работали в студенческих отрядах в России, а в Беларуси потрудились студенты из России, Кыргызстана и иностранные обучающиеся белорусских вузов. -0-