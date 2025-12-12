Ричмонд
В Петербурге одобрили новый этап строительства ШМСД от улицы Коммуны до КАД

Новый участок протянется на 2,4 километра.

Источник: Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проект следующей очереди Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Новый участок протянется на 2,4 километра — от границы города в районе улицы Коммуны через территорию Ленинградской области до пересечения с Кольцевой автодорогой (КАД).

Проект предусматривает строительство трёх эстакад, путепровода через КАД, эстакады на рокаде длиной 192 метра, а также двух подпорных стен. Запланирована транспортная развязка на пересечении с КАД и перспективная развязка от улицы Коммуны.

Так как трасса проходит через зону промышленно-коммунальной застройки, проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов на участке длиной 4,5 километра.