В Петербурге одобрили новый этап строительства ШМСД от улицы Коммуны до КАД

Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проект следующей очереди Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства, пишут «Ведомости Северо-Запад».
Новый участок протянется на 2,4 километра — от границы города в районе улицы Коммуны через территорию Ленинградской области до пересечения с Кольцевой автодорогой (КАД).
Проект предусматривает строительство трёх эстакад, путепровода через КАД, эстакады на рокаде длиной 192 метра, а также двух подпорных стен. Запланирована транспортная развязка на пересечении с КАД и перспективная развязка от улицы Коммуны.
Так как трасса проходит через зону промышленно-коммунальной застройки, проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов на участке длиной 4,5 километра.